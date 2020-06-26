Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу.

Они подписали контракт на сотрудничество c агентством Harry Walker Agency в Нью-Йорке, сообщает The Age.

Герцог и герцогиня Сассекские будут произносить речи и давать напутствия на конференциях и форумах. За одно такое выступление супруги могут получать около миллиона долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными. Таким образом, в 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизнь, исполняя королевские обязанности.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Minval.az