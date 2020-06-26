Индия следит за сосредоточением китайских войск в восточном Ладакхе и также разворачивает там дополнительные контингенты. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на военные источники в Нью-Дели.

Отмечается, что к границе с Китаем перебросили три индийские пехотные дивизии, численность каждой из них достигает 10-12 тысяч военнослужащих. Помимо этого, у границы развернули танки и артиллерию, а истребители ВВС Индии регулярно патрулируют территорию.

Военные источники утверждают, что тем самым Нью-Дели пытается предотвратить «дальнейшее вторжение Пекина» в районе Депсанг-Бульдж. По их данным, ранее китайская армия развернула мотострелковую и механизированную дивизии в Ладакхе. Китайские военнослужащие также возводят новый лагерь и наблюдательные пункты в долине реки Галван.

Minval.az