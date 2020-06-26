В Казахстане подводят первые итоги деятельности Касым-Жомарта Токаева на посту главы государства — президентом Казахстана он был избран год назад. Сам Токаев по такому случаю дал интервью казахстанской газете «Ана тили», где, в числе прочего, отметил: «Никогда нельзя забывать простую истину, что в этом сложном, многомерном мире мы, казахи, по большому счету никому не нужны. Мы нужны только собственной стране», — добавив, что «никуда не исчезли недоброжелатели в лице политиков и даже государств, не радующихся успехам Казахстана».

Где именно следует искать этих недоброжелателей, Токаев, опытный дипломат и осторожный политик, уточнять не стал. Но новостные ленты за последний год — и не только за последний год, кстати говоря — принесли предостаточно свидетельств: президент Казахстана вряд ли сгущал краски, отмечая, что у его страны есть «недоброжелатели».

К примеру, с Китаем у Казахстана весьма тесные экономические связи. Однако в апреле нынешнего года пекинское издание Sohu опубликовало статью под «говорящим» названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай». По мнению издания, Казахстан «исторически» принадлежит Китаю, а жители центральноазиатской республики имеют «смешанное ханьское происхождение». Формально в дипломатии реагировать на статьи в СМИ как бы не принято, но Китай — не та страна, где в прессе может появиться «несогласованное» мнение. Тем более что Sohu тесно сотрудничает с государством и была официальным спонсором пекинской олимпиады в 2008 году. В МИД Казахстана пригласили посла КНР Чжана Сяо, которому выразили протест. Посольство Казахстана в Пекине направило ноту в МИД КНР. Скандал как бы замяли. Но осадок, как говорится, остался, выводы, и весьма неприятные, тоже. И не только в Нур-Султане, кстати говоря.

Логично предположить, «противовесом» далеко не благожелательного «китайского внимания» могла бы стать Россия. Внешне, конечно, у Москвы и Пекина более чем тесные и близкие отношения. Буквально накануне китайские военнослужащие торжественно маршировали по Красной Площади в Москве на параде в честь 75-летия победы над Германией во второй мировой войне. Но это не значит, что в Кремле и на Смоленской площади с радостью отдадут на откуп Пекину Казахстан. Тем более что в российском экспертном сообществе уже с тревогой говорят о китайской экспансии на российском Дальнем Востоке. Здесь не забыли и советско-китайский пограничный конфликт в 1969 году. Словом, жесткое геополитическое соперничество Китая и России на казахстанском поле весьма вероятно. Более того, не исключено, что оно уже идет, и прокатившиеся по Казахстану в прошлом году антикитайские митинги — одно из его видимых проявлений. Российские прокремлевские эксперты весьма обеспокоены планами Китая по строительству железной дороги «Китай-Киргизия-Узбекистан». В Москве эксперты увязывали с китайской активностью в регионе модернизацию базы «Кант» в Киргизии и даже озвучивали вопросы, а стоит ли РФ «вкладываться» на основе гарантий ОДКБ в защиту Центральной Азии, если ресурсы выкачивать будут китайцы.

Другой вопрос, что у Нур-Султана здесь серьезная опасность попасть «из огня да в полымя». Да, Казахстан входит в ЕАЭС и ОДКБ, он по всем статьям союзник России. Но во взаимоотношениях двух стран как минимум не все гладко. В те же дни СМИ Казахстана цитировали еще одно заявление Токаева — о том, что сценарий Крыма и Донбасса в его стране невозможен: «Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами. Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам». Опровержение, конечно, но сам факт интереса к теме показателен. Особенно если учесть, что в Москве, пусть и «полуофициально», уже обозначают претензии на север Казахстана. Города Уральск, Актобе (Актюбинск), Семей (Семипалатинск) вдруг оказались не то «Южной Сибирью», не то «Семиречьем». Эту идею высказывал Александр Солженицын, Лимонов так даже пытался поднять мятеж и создать на севере Казахстана свой «бастион». Неудивительно, что сегодня рассуждения Владимира Путина насчет территориальных «подарков русского народа» здесь восприняли на свой счет. Тем более что открытие каспийских портов Казахстана для американских военных грузов и резкая реакция Москвы дает здесь изрядную пищу для размышлений. Как и возмущение РФ в ответ на переход казахского языка на латиницу. И можно представить себе, с какой нервозностью в Москве отслеживают и логистическое сотрудничество Казахстана и Азербайджана. А оно касается и паромной переправы с портом Актау, и трубопровода Баку-Джейхан.

И вот на этом фоне Азербайджан для Казахстана и других государств Центральной Азии превращается едва ли не в единственное «окно в мир», не контролируемое ни Россией, ни Китаем, и еще, в отличие от Ирана, без санкционных «рисков». И если принять во внимание логистические возможности Азербайджана, с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, с новым торговым портом на Каспии и возможностью «сопряжения» со многими другими логистическими проектами, роль нашей страны как «окна в мир» для Казахстана возрастает многократно. Что только повышает политическое внимание к нашей стране, особенно на фоне как минимум неоднозначных процессов вокруг Китая.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az