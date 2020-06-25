Модернизированная версия дрона-камикадзе Alpagu пополнит арсенал вооруженных сил Турции, сообщили «Анадолу» источники в оборонном секторе Турции.

Над модернизацией дрона работает Турецкая оборонная компания STM, также выпускающая дроны-камикадзе Kargu.

Беспилотник Alpagu обладает легкой конструкцией, максимальной скоростью погружения, низким радиолокационным сечением и высокой радиолокационной способностью. Благодаря увеличенной огневой мощи и точности прицеливания дрон-камикадзе, весящий менее 2 кг, может более эффективно устранять угрозы.

Несмотря на небольшой размер и малый вес, Alpagu оснащен взрывчаткой для уничтожения цели. Дрон может выполнять полеты на длительные расстояния, легко транспортируется и управляется одним военнослужащим.

STM в будущем планирует выпускать и другие версии Alpagu.

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