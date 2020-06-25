Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде по-прежнему остается в больнице из-за коронавируса. Его состояние стабилизируется, но продолжает оставаться критически тяжелым. Об этом говорят медики госпиталя, где Бахрам Багирзаде проходит лечение от коронавирусной инфекции. Лечение Бахрама Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Не оставляют без поддержки его семью и творческие коллеги Бахрама.

Актер, режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в разговоре с порталом «Москва-Баку» поддержал семью артиста и пожелал Бахраму победы над болезнью.

«В каждой хорошей команде КВН есть фронтмен или душа команды. В команде Анара Мамедханова и Тимура Вайнштейна, в знаменитой и легендарной команде «Парни из Баку» второго призыва, конечно, таким сердцем был Бахрам Багирзаде. Он создал в многочисленных сценках, репризах, шутках и этюдах удивительный образ простого со всеми своими особенностями, неотразимо обаятельного, веселого, очень яркого и смешного персонажа. Но оказалось, что путь Бахрама в искусстве на КВН не оборвался. Бахрам занимается очень многим, он издает интересные книги про Баку. Он участвует в разных спектаклях, телевизионных шоу, снимается в кино. Я снял его в одной из главных ролей в своем фильме «Не бойся, я с тобой! 1919». На мой взгляд, Бахрам справился блестяще. Он как серьезный и вдумчивый актер старался следовать не только рисунку роли, но и советам, и требованиям режиссёра. У него все получалось, и он не терял своего замечательно обаяния. Я знаю, как любят его в России, где у него очень много друзей…

Очень странно сегодня говорить и обсуждать то, что он в больнице. Мы надеемся и молимся за то, чтоб все с Бахрамом было хорошо. Он относительно молодой человек, он не входит в официальную зону риска и все же он сейчас в больнице. Руководители республики и весь Азербайджан старается помочь ему и желает скорейшего выздоровления так же, как и все мы. Я очень надеюсь, что Бахрам победит, Бахрам выстоит, Бахрам справится. И он снова будет лучезарной звездочкой на небосклоне азербайджанского искусства», — сказал Юлий Гусман.

Minval.az