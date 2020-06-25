В Индии крокодил убил рыбака на глазах у его супруги. Об этом сообщает местное издание India Blooms.

Инцидент произошел в индийском округе Патар Пратима в штате Западная Бенгалия в среду, 24 июня.

Местный житель Вишнупада Сантра отправился на рыбалку вместе со своей супругой. Когда пара находилась на берегу реки из воды неожиданно появился крокодил. Хищник начал тащить рыбака в воду, схватив его за ногу.

Жена Сантры попыталась спасти мужа, таща его за руки, но у женщины не хватило сил. Крокодил съел мужчину на глазах у супруги.

Местные жители сообщили об ужасном инциденте в полицию. Правоохранители обследовали реку, но ни крокодила-людоеда, ни останков рыбака не обнаружили.

Minval.az