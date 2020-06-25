Россия никогда не вмешивалась в выборы президента Беларуси и не собирается этого делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника – Белоруссии», – так Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о вмешательстве в выборы в Беларуси со стороны России и Польши.

На вопрос, планируют ли российские власти провести собственное расследование в связи с выдвинутыми Лукашенко обвинениями, Песков заявил: «Мы с вами, слава Богу, не в Вашингтоне живем».

По его словам, Беларусь должна представить какие-либо аргументы. Их отсутствие говорит о том, что фактов вмешательства в белорусские выборы со стороны России нет. Вопрос о подоплеке обвинений с белорусской стороны Песков переадресовал авторам обвинений.

Накануне, 24 июня, Лукашенко был в Москве. Он присутствовал на Параде Победы и на приеме в Кремле в честь гостей мероприятия. Лукашенко и Путин кратко пообщались. «Вчера, конечно, не было возможности для каких-то обстоятельных бесед, была возможность только для кратких реплик и обмена мнениями на полях», – отметил Песков. По его словам, Путин и Лукашенко общаются «часто и содержательно».

Minval.az