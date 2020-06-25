Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук заявил о том, что Россия и Китай могут столкнуться с изоляцией в ООН, пишет Лента.ру.

Брайан Хук предупредил, что России и Китаю грозит изоляция в Организации Объединенных Наций, если эти страны продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

«Россия и Китай были изолированы [в Международном агентстве по ядерной энергии, МАГАТЭ] на прошлой неделе и будут изолированы в Совете Безопасности, если продолжат идти по пути антиутопии», — подчеркнул Брайан Хук.

Спецпредставитель США напомнил, что совет управляющих МАГАТЭ 19 июня принял резолюцию о доступе к двум ядерным объектам Ирана. Это решение оспаривалось Россией и Китаем, однако заблокировать они его не смогли, поскольку не имеют права вето в руководящем органе МАГАТЭ.

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