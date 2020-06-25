Польша оказала гуманитарную помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Эту информацию разместило посольство Польши в Азербайджане на странице Фейсбук.

«Сегодня мы отправляем средства индивидуальной защиты в Баку. Это является продолжением акции солидарности с нашими партнерами в странах-членах «Восточного партнерства».

В рамках кампании Польша отправляет в Азербайджан медицинские маски, защитные шлемы и дезинфицирующие средства на сумму около 87 тысяч польских злотых», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски на церемонии отправки гуманитарной помощи в аэропорту Вроцлава.

Он отметил, что в отправке гуманитарной помощи оказали поддержку Агентство материальных резервов, министерство здравоохранения, Международный фонд солидарности и министерство национальной обороны страны.

Помощь предназначена Агентству по обязательному медицинскому страхованию Азербайджанской Республики.

Отметим, аналогичная помощь была отправлена 19 июня из аэропорта Вроцлава в Армению и Грузию.

Minval.az