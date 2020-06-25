Ежегодный фестиваль собачьего мяса стартовал в китайском городе Юйлинь, провинция Гуанси, сообщает «Российская газета».

Мероприятие, приуроченное ко дню летнего солнцестояния, проходит, несмотря на исключение собак из списка животных, которых можно разводить для еды. Согласно апрельскому постановлению министерства сельского хозяйства Китая, собаки могут считаться исключительно домашними питомцами.

Зоозащитники приветствовали изменения в законодательстве и надеются, что этот фестиваль проводится в последний раз. По их мнению, прекращение таких мероприятий необходимо не только ради животных, но и для защиты здоровья людей, поскольку пандемия коронавируса, вероятно, возникла именно из-за потребления мяса животных, которые не прошли санитарный контроль.

Китай официально перестал считать собак съедобными животными в апреле 2020 года на фоне вспышки коронавируса. В министерстве сельского хозяйства страны отметили, что по мере развития цивилизации собаки стали считаться только компаньонами человека и потому больше не считаются в Китае домашним скотом.

По оценке организации Humane Society International, в Китае ежегодно на мясо забивают от 10 до 20 миллионов собак. Долгое время в стране считалось, что мясо этих животных приносит здоровье и удачу.

При этом большинство китайцев никогда не пробовали собачье мясо и не планировали этого делать. В Гонконге убийство собак и кошек ради употребления в пищу запрещено и карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в 640 долларов, хотя поедание их мяса не преследуется.

На остальной территории Китая употребление в пищу мяса этих животных до апреля было разрешено.

Minval.az