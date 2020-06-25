Власти Швейцарии с 25 июня возьмут на себя покрытие расходов на проведение тестов на наличие коронавируса и антител к нему.

Цель подобного шага — стимулировать массовое тестирование, избавив жителей страны от затрат, говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии. Тщательное установление контактов инфицированных и широкомасштабное тестирование являются ключевыми факторами разрыва цепочек распространения инфекции, подчеркивается в документе.

В стране с 8,5 млн жителей возбудитель COVID-19 обнаружен у 31 376 человек, 1682 больных скончались.

За последние сутки в Швейцарии был зафиксирован всплеск заражений коронавирусом — за 24 часа было выявлено 44 новых случая, что в два раза больше, чем за предыдущие сутки.

Minval.az