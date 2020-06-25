Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Францию в «опасных играх и лицемерии» в Ливии, а также в манипуляциях политикой Египта. Об этом он заявил в интервью турецкому радио «Башашекхир».

Чавушоглу отметил, что СБ ООН поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, а Франция — член СБ ООН, при этом выступает на другой стороне конфликта. По его словам, это «лицемерие». «Все видят, что настоящая Франция играет в опасную игру»,— подчеркнул он. Таким образом он вернул президенту Франции Эмманюэлю Макрону его слова об «опасных играх» Турции в Ливии.

Министр также отметил, что Франция вместе с ОАЭ определяют позицию Египта в ливийском конфликте. Кроме того, он прокомментировал высказывание президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси о том, что Каир окажет военную поддержку ливийским племенам, если силы ПНС, которое поддерживает Турция, пересекут «красную линию» и продолжат наступление на город Сирт и район Эль-Джуфра.

По словам Чавушоглу, разговор о «красной линии» связан со стремлением Египта получить доступ к нефтяным скважинам.

Minval.az