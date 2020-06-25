Фраза «политические итоги парада» только кажется оксюмороном. Западные журналисты в советской Москве, которые старательно анализировали, в каком порядке стоят на трибуне Мавзолея партийные бонзы — пример на все времена. Вот и парад в честь 75-летия Победы над Германией сегодня становится предметом пристального политической анализа. Нельзя не приметить, что на сей раз Москва попыталась обойтись на параде без слишком уж скандальных выходок. Воздержались от демонстрации символики оккупированного Крыма и даже отдельных «коробок» дислоцированных там подразделений. ВМФ представляли силы Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, но не Черноморского. Не появилось на Красной Площади, в отличие от прошлых лет, и солдат Киркенесской бригады морской пехоты — после прошедших в Норвегии крупнейших учений НАТО «Единый трезубец» в Москве решили поумерить «угрожающие жесты» на арктическом направлении. Как уже успели отметить эксперты, лидеров иностранных государств на трибуне оказалось до обидного мало: президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Сербии. Кроме них, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. А еще главы оккупационных режимов, созданных РФ в грузинских Сухуми и Цхинвали.

Но именно с «высокими иностранными гостями» и случился оглушительный конфуз. В Москву прибыла делегация Кыргызстана во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Несмотря на свой статус, от членов делегации принимающая сторона потребовала сдать тесты на коронавирус. У двоих — заведующего отделом внешней политики аппарата президента КР Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны — тесты оказались положительными. В результате президент Кыргызстана от посещения парада воздержался, а после возвращения в Бишкек ему предстоит пройти 14-дневный карантин.

Коронавирус, конечно, тот случай, когда явно не стоит путать дипломатический иммунитет с «противовирусным». Но то, что произошло в Москве, многие эксперты справедливо расценили как публичное унижение киргизской делегации во главе с ее президентом — тем более труднообъяснимое, что «разбрасываться» иностранными гостями на параде РФ явно не с руки.

Другое дело — неафишируемые нюансы Российско-киргизских отношений. Казалось бы, здесь царит тишь да гладь да союзническая благодать — страна входит в ОДКБ, она недавно стала членом ЕАЭС, здесь действует российская военная база «Кант».

Только вот не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Публичное унижение киргизской делегации в РФ по сути дела совпало с обвинительным приговором экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Суд отмерил ему 11 лет «с хвостиком» за коррупцию. Впереди — решения по более тяжким статьям: организация массовых беспорядков, захват заложников…Так правоохранительные органы Кыргызстана квалифицировали события августа 2019 года, когда резиденцию экс-президента в Бишкеке брали штурмом. Эксперты по Центральной Азии тогда начисто отрицали геополитическую подоплеку и настаивали, что речь идет о конфликте местных элит, но как раз перед драматичной развязкой Атамбаев побывал в Москве и даже встречался с Путиным. И если теперь суд «впаял» ему 11 лет — такое «самоуправство» Москва может и не простить. Особенно если учесть «послужной список» Кыргызстана как страны. В 2005 году здесь вспыхнула «тюльпановая революция» — самая, пожалуй, неожиданная из всей череды «цветных революций» на пространстве бывшего СССР. В 2010 году — вторая, в ходе которой уже свергали победителей первой. Одного только этого для Москвы вполне достаточно, чтобы относиться к киргизским властям с известной опаской. Мало того, с 2001 по 2014 год в Бишкеке, в аэропорту «Манас», действовала американская военная база. Ее после долгого политического торга в 2014 году закрыли, но осадок, как говорится, остался. Наконец, совсем недавно Бишкек устроил впечатляющий демарш и едва не покинул ЕАЭС. Проблемы, строго говоря, возникли не с Россией, а с Казахстаном, который в рамках борьбы с пандемией коронавируса закрыл пять из семи КПП на границе с Кыргызстаном, и в результате груженые фруктами и овощами киргизские «большегрузы» не могли добраться до потребителей. После безуспешных попыток договориться с Нур-Султаном в Бишкеке и пообещали покинуть Евразийский союз. Вопрос уладили, но то, что Бишкек успел пригрозить выйти из ЕАЭС, в Москве, похоже, «взяли на карандаш». Как и то, что здесь слишком долго думали, стоит ли вообще вступать в ЕАЭС. А на таком фоне из происшедшего в Москве при всей официальной коронавирусной версии слишком уж явно торчат политические «уши».

Другой вопрос, что ход теперь за Бишкеком. И совершенно необязательно, что после такого публичного унижения в киргизских высоких кабинетах, посидев на изоляции, будут искать способ «задобрить Москву» — со всеми последствиями, которые пока что трудно спрогнозировать даже в общих чертах.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az