Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получи второе обвинительное заключение по факту сговора с хакерами. Об этом сообщается на сайте минюста США.

По данным американского минюста, эти хакеры могут быть связаны с разведывательной консалтинговой компанией из США Anonymous, а также с LilzSec, которые предоставили WikiLeaks полученные путем взлома электронные письма.

Уточняется, что второе обвинение не содержит новых эпизодов, однако оно «расширяет объем сговора» по взломам компьютеров, изложенным в 18 статьях из первого обвинительного заключения от мая 2019 года.

Решение было вынесено членами Федерального большого жюри.

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