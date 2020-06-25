Азербайджанские хакеры опубликовали личные данные около тысячи граждан Армении, зараженных коронавирусом, утверждает эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян на своей странице в Facebook, передает ереванский Sputnik.

«Азербайджанские хакеры в двух файлах опубликовали новые личные данные носителей коронавируса – имена, адреса и мобильные телефоны. На этот раз паспортных данных нет. Есть данные около тысячи человек», — отметил Мартиросян.

Ранее в июне азербайджанские хакеры «слили» в сеть данные порядка 3500 армян, зараженных коронавирусом, а также граждан, контактировавших с ними. По версии эксперта, хакеры взломали электронную почту министерства здравоохранения.

«Это те же хакеры. Предполагаю, что они получили данные тем же путем: люди отправляют данные друг другу по почте. Почту взламывают и получают информацию», — отметил Мартиросян.

Minval.az