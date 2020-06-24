Яхты Олега Дерипаски, Романа Абрамовича и других российских олигархов продолжили бороздить заграничные моря несмотря на пандемию. Об этом информирует журнал «Компания».

Так, яхта Queen K (Clio), принадлежащая Дерипаске, пришвартовалась в Албании, в порту города-курорта Дюрре. Судно длиной в 73 метра и стоимостью в 100 миллионов долларов ходит под флагом Каймановых островов. Также олигарху принадлежит яхта «Селенга» — крупногабаритное судно, сделанное в России для путешествий по Байкалу.

Яхта Романа Абрамовича Eclipse сейчас находится в Карибском море. Длина приписанного бизнесмену судна составляет 162,5 метра, а стоимость — 460 миллионов долларов. Ожидается, что к четвергу, 25 июня, Eclipse прибудет в порт Гибралтар.

Вслед за этими яхтами за рубеж отправились и другие известные судна. К примеру, яхта основателя USM Holdings Алишера Усманова сейчас находится в Гамбурге, а чуть раньше стояла в Саутгемптоне. Судно главы «Лукойла» Вагита Алекперова Galactica Super Nova пришвартовалось в Черногории, а Palladium миллиардера Михаила Прохорова — в порту Барселоны.

Minval.az