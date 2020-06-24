Cегодня из Баку в Казахстан отправились 22 гражданина Казахстана, а также имеющие право на проживание в этой стране 10 граждан Азербайджана и 1 гражданин России.

Как говорится в сообщении Бакинского порта, направляющиеся на пароме «Профессор Гюль» граждане прошли тестирование на коронавирус, результаты тестов всех пассажиров оказались отрицательными.

Напомним, с 13 мая текущего года в Казахстане вступили в силу новые правила пересечения границы в период карантина, поэтому порт Курык возобновил прием граждан страны и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в стране.

Minval.az