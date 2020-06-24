Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 июня, в день начала Второй мировой войны в России, представил правительству стихотворение собственного сочинения «Слово о песне »Журавли». Оно было написано по мотивам известной песни «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова. Стихотворение Гамзатова в свое время перевел на русский Наум Гребнев и опубликовал в журнале «Новый мир», а позже стихотворение заметил певец Марк Бернес. Стихи на русском были немного доработаны, так появилась песня «Журавли».

Стихи Бердымухамедов написал по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Хроника Туркменистана». Оно приводит текст стихотворения на русском.

Мне кажется порою: эту песню

От имени Бернеса я пою.

Ведь это гимн земле и поднебесью,

За этот гимн отдам я жизнь свою.

Мы любим мир волшебный и чудесный.

Священное дано нам право – жить.

И безымянный я, и неизвестный,

И потому бессмертный, может быть.

Высот больших, желанных и заветных

Достичь нам в этой жизни суждено.

Во имя дней – и солнечных, и светлых

У нас в народе жить заведено.

Я искренне любуюсь журавлями,

Когда они задумчиво летят.

Размеренно проходят дни за днями,

А мы все ждем тебя с войны, солдат!

Да, незабвенны памятные даты.

Взывают к нам из песенных небес

И строем уходящие солдаты,

И Френкель, и Гамзатов, и Бернес.

Гурбангулы Бердымухамедов ранее написал более 40 книг о лекарственных растениях, лошадях, чае и «счастливой жизни» – эти книги с выражением читают по туркменскому телевидению вместо развлекательных передач. Кроме того, по государственным каналам часто показывают, как президент занимается спортом, пишет и поет песни и диджеит на вечеринке с участием артистов и политиков. При этом в Туркменистане продолжается продовольственный кризис и люди стоят в длинных очередях за хлебом.

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