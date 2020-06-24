Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу по окончании парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Москве в среду, 24 июня, отбыл в Минск. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России, стало известно ТАСС.

«Подтверждаем, что уже вылетел в Минск», — заявили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что во время торжественных мероприятий по случаю празднования Победы Лукашенко держался в отдалении от президента России Владимира Путина. Он также остался в стороне во время общения российского лидера с приехавшими на парад Победы главами государств.

Minval.az