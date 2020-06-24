С 1 июля в Турции будет разрешено проведение свадеб. Соответствующее решение приняло Министерство внутренних дел страны, передает АПА.

Согласно решению, проведение свадеб разрешено с условием сокращения продолжительности церемоний и их проведения на открытом воздухе.

В ходе мероприятия расстояние между столиками будет 1,5 м и на них должны будут установлены дезинфекторы. Участники церемонии обязательно должны быть в масках. На свадьбах не разрешат делать групповые фотографии, лично дарить драгоценности молодоженам, что было характерно для свадеб в Турции, подарки будут складывать в специальные коробки. Социальная дистанция будет соблюдаться и во время танцев.

Согласно правилам, гости будут проходить термометрию, тех, у кого температура тела будет выше 38 градусов, не пустят на свадьбу и отправят на обследование в ближайшее медицинское учреждение.

Minval.az