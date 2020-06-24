Транспортные ведомства Азербайджана и Казахстана после 1 августа 2020 года рассмотрят вопрос возобновления авиасообщения.

Об этом говорится в сообщении посольства Республики Казахстан в Баку.

Данный вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбута Атамкулова с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде.

«Министры приняли решение рассмотреть вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами после 1 августа текущего года с учетом эпидемиологической ситуации в странах и в мире», — отмечается в информации.

Согласно действующим договоренностям между странами, каждой стороне разрешено выполнение 16 пассажирских и грузовых рейсов в неделю.

До введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса казахстанскими авиакомпаниями («Эйр Астана», «SCAT») выполнялось 13 рейсов в неделю. Азербайджанскими авиакомпаниями («АZAL», «Silk Way West») выполнялось 5 рейсов в неделю.

Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане в связи с угрозой распространения коронавируса, действовал с 16 марта по 11 мая. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено.

Внутреннее авиасообщение в Казахстане полностью восстановлено с 25 мая. С 20 июня Казахстан начал поэтапно возобновлять международные рейсы в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.

Въезд/выезд в Азербайджан закрыт со второй половины марта. При этом, специальный карантинный режим в стране продлен до 1 августа. Внутреннее авиасообщение возобновлено с 18 июня только между Баку и Нахчываном.

Minval.az