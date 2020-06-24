Более 300 темнокожих американских актеров и продюсеров призвали ведущих представителей Голливуда покончить с прямой и косвенной криминализацией афроамериканцев, принявшей форму системного расизма, говорится в открытом письме, опубликованном во вторник в журнале Variety.

Подписи под обращением поставили основатели общественно-политического движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), Октавия Спенсер, Виола Дэвис, Тесса Томпсон, Кендрик Сэмпсон, Чедвик Боузман, Данай Гурира, Идрис Эльба и многие другие. «То, как Голливуд и мейнстримные СМИ содействуют криминализации чернокожих, извращению правовой системы и прославлению коррупции и насилия в полиции, ставит темнокожих в отчаянное положение», — констатировали авторы письма. Они возложили на киноиндустрию США часть ответственности за «поощрение культа превосходства белых», раскручивании «мифов об ограниченной продаже в мире» продукции темнокожих кинематографистов или ее «недостаточной универсальности».

«Учитывая огромное влияние Голливуда на политику и культуру, расизм, дискриминация и помехи карьерному росту, с которыми темнокожие регулярно сталкиваются на фабрике грез, имеют прямые последствия для их жизни повсюду», — продолжали авторы послания. Они считают, что киноиндустрия должна быть не составной частью, а инструментом устранения проблемы расизма, который принял в США «системный характер». Кинематографисты призвали Голливуд отмежеваться от полиции и вкладывать деньги и силы в антирасистский контент, творчество афроамериканцев и их сообщество.

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