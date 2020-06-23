Азербайджан развернет полевой госпиталь с медицинским персоналом и психологами на территории лагеря в Дербентском районе Дагестана, где размещены азербайджанские граждане.
Такое решение принято после переговоров главы Дагестана Владимира Васильева и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
Кроме того, Азербайджан обеспечит питанием своих сограждан и увеличит количество мест в столовой палаточного лагеря. Закупать продукты питания будут у местных производителей.
Васильев и Мустафаев договорились совместно решать все вопросы размещения, питания, улучшения бытовых условий и медицинского обслуживания граждан Азербайджана, ожидающих возвращения домой.
Сейчас на территории Дербента и Дербентского района ожидают возвращения домой около 400 граждан Азербайджана.
А еще принято решение увеличить количество азербайджанских граждан, возвращающихся домой.