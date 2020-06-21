21 июня два азербайджанских гражданина РФ Ровшан Алиев и Турал Мехтиев провели пикет перед зданием посольства.

Как говорится в сообщении пресс-службы посольства, целью пикета было высказать свою позицию по поводу инцидента на российско-азербайджанской границе. Пикетчиков пригласили в здание посольства, с ними встретился советник посольства Джавид Набиев.

В ходе беседы выяснилось, что указанные лица не информированы об инциденте, процессе возвращения людей, собравшихся на границе, в Азербайджан, а также о работе, проделанной посольством, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел.

Представитель посольства указал, что азербайджанская сторона выразила сожаление по поводу инцидента и держала этот вопрос в центре внимания.

Было отмечено, что в настоящее время уполномоченные представители Азербайджана находятся в Дагестане и совместно с местными властями предпринимают необходимые шаги для скорейшего возвращения собравшихся там граждан.

«Были многочисленные обращения к гражданам Азербайджана всеми возможными способами, включая российские и азербайджанские телеканалы, веб-сайты и диаспорские организации. В обращении содержался призыв не идти на российско-азербайджанскую границу и не собираться там. Тем не менее некоторые наши граждане проигнорировали эти обращения и пришли на границу.

Проблема заключается в том, что каждую неделю через границу выпускают 100-130 человек, а на границу приходят новые. Таким образом, проблема становится все более серьезной и усугубляется. Мы хотим еще раз сообщить всем, что, согласно решению, границы Азербайджана будут закрыты до 1 августа», — сказали в посольстве.

Было отмечено, что, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Дагестане, чиновники и население не отказывают в помощи нашим гражданам, находящимся там.

«Они помогали им больше двух месяцев. Однако бросать камни в правительственных чиновников и местную полицию и наносить ущерб их транспортным средствам — значит, обесценивать все добрые дела. Конечно, как государственный орган мы не верим, что граждане Азербайджана будут бросать камни в тех, кто им помогает. Мы убеждены, что этот инцидент является преднамеренной провокацией, чтобы побудить наших граждан на границе предпринять незаконные шаги», — отметили в посольстве.

Протестующие поблагодарили сотрудников посольства за прием и предоставление им подробной информации и выразили надежду, что граждане Азербайджана, собравшиеся на границе, будут отправлены на Родину в ближайшее время.

Minval.az