Суд общей юрисдикции в Ереване на заседании в воскресенье отказался избрать арест в качестве меры пресечения в отношении лидера партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

«Мы рады, что суд нашел в себе силы оказаться выше политических процессов. Мы только что ознакомились с решением суда», — сказал адвокат Гагика Царукяна Ерем Саркисян.

Он обратил внимание, что дело направляется судьям не автоматически, по принципу случайности, а председатели судов пытаются выбирать удобных для власти судей. Тем не менее, добавил он, судья Роберт Папоян смог отказаться от этой системы.

Царукян временно остается на свободе, но дело против него не закрыто. О новой мере пресечения адвокат пока говорить не стал.

Лидер ППА проходит по трем уголовном делам.

«Процветающая Армения» имеет вторую по численности фракцию в Национальном Собрании после правящего блока «Мой шаг». Во время «бархатной революции» 2018 года партия Царукяна встала на сторону тогдашнего лидера протестов Никола Пашиняна, поддержав его кандидатуру на пост премьера. Однако после парламентских выборов в декабре того же года ППА объявила себя оппозицией.

16 июня парламент проголосовал за лишение Царукяна депутатской неприкосновенности и дал добро на лишение его свободы. Суд приступил к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения в отношении главы партии 17 июня, однако перенес заседание на 21 июня.

Minval.az