Резолюция МАГАТЭ по доступу к атомным объектам в Иране безответственна, евротройка (Британия, Франция и Германия), предложив ее, пытается уйти от исполнения ядерной сделки.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Резолюция совета директоров представляет собой полностью лишенный конструктива шаг, вызывающий сожаление, поскольку у Ирана наивысший уровень сотрудничества с МАГАТЭ», — сказал Мусави, чье заявление цитирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Говоря о том, что проект принятой резолюции был предложен евротройкой, представитель МИД Ирана добавил: «Эти три страны оказались неспособны выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, подобного рода действиями они пытаются избежать ответственности за (выполнение) СВПД».

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