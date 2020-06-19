Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвали лидеров стран Евросоюза как можно скорее принять план по восстановлению экономики. Об этом они заявили на видеосаммите лидеров ЕС в пятницу, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, которые приводит РБК, Меркель напомнила, что вызванный пандемией COVID-19 экономический и социальный кризис самый масштабный для Европы со времен Второй мировой войны. Лидеры ЕС должны осознать серьезность ситуации и принять план восстановления экономики до конца лета, считает лидер ФРГ.

В конце мая Еврокомиссиия представила план по восстановлению экономики, предполагающий выделение €750 млрд на помощь пострадавшим регионам в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021–2027 годы. Эти €750 млрд Еврокомиссия займет на финансовых рынках. Погасить задолженность нужно будет до 2058 года, ответственность за это ляжет на весь союз. Из €750 млрд, которые предложено влить в европейскую экономику в ближайшие четыре года, €500 млрд будет предоставлено в виде грантов (субсидий), еще €250 млрд — в виде кредитов. С учетом плана по восстановлению экономики размер бюджета ЕС составит €1,85 трлн — более чем на €750 млрд больше, чем бюджет объединения на текущую семилетку (2014–2021). Для реализации плана Еврокомиссии потребуется согласие всех 27 стран ЕС.

Перспективы реализации плана Еврокомиссии успокоили инвесторов и помогли избежать паники на финансовых рынках, отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 вырос в пятницу на 0,8% и составляет 365 пунктов. Но если план не удастся утвердить в ближайшее время, такая стабильность может быть поставлена под сомнение, предупредила Лагард. Реализация предложенного плана позволит смягчить удар по европейской экономике. На видеосаммите в пятницу Лагард предупредила: падение экономики еврозоны во втором квартале может составить 13% по отношению к предыдущему кварталу, а за год экономика союза может сократиться на 8,7% в годовом выражении. Средний показатель безработицы может увеличиться с нынешних 7,5 до 10%, цитирует главу ЕЦБ Bloomberg.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил по итогам видеосаммита, что позиции лидеров стран Евросоюза насчет экономического плана сближаются, но окончательное согласие пока не достигнуто. Более подробные дискуссии по поводу плана пройдут в июле, когда лидеры ЕС смогут встретиться лично, а не по видеосвязи, отметил Мишель. «Лидеры ЕС подтвердили необходимость инструмента [помощи европейской экономике], у многих стран сложилось понимание, что нам необходимо достичь соглашения до летних каникул [начало августа]», — сказала в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Две крупнейшие экономики ЕС, Германия и Франция, поддерживают предложение Еврокомиссии. Южноевропейские государства план также устраивает. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, хотя раньше критиковал план, в пятницу объявил, что Будапешт, вероятно, поддержит план Брюсселя.

Главные критики предложений Еврокомиссии — Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания. Там скептически относятся к перспективе увеличения трат на уровне всего ЕС и требуют, чтобы общеевропейские средства расходовались максимально эффективно и прозрачно. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в интервью газете Financial Times о необходимости гарантировать, что деньги, потраченные на помощь пострадавшим от пандемии регионам, будут возвращены. Ранее четверка противников программы выступила за то, чтобы предоставлять странам ЕС помощь исключительно в виде кредитов, а не в виде субсидий.

Впрочем, на видеоконференции в пятницу ни один европейский лидер не стал категорически отвергать планы Еврокомиссии, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. В пятницу газета Der Standard написала, что Австрия может смягчить свою позицию в обмен на то, что ЕС разрешит Вене снизить НДС на некоторые товары, чтобы помочь компаниям в пострадавших сферах преодолеть последствия пандемии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что готова поддержать план восстановления экономики, но хочет получить дополнительные гарантии, что деньги пойдут исключительно на помощь наиболее пострадавшим регионам, пишет Bloomberg.

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