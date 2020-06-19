Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру сообщают о сбое в работе приложения. По данным аналитического сайта Downdetector, который отслеживает стабильность работы различных интернет-сервисов, больше всего неполадки наблюдаются в Европе, Мексике и странах Южной Америки.

Наибольшее количество жалоб поступает на невозможность посмотреть, когда тот или иной человек из списка контактов последний раз был в Сети. Также почти 28% пользователей испытывают проблемы с подключением к сервису, а 4% просто не могут зайти в свою учётную запись.

Minval.az