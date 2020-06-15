Голливудская актриса и певица Барбара Стрейзанд передала акции Disney дочери погибшего в Минниаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Фото бланка, являющегося ценной бумагой компании, выложила в Instagram дочь Джорджа Джианна Флойд.

«Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку, теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney»,- подписала девочка.

В США и в ряде других стран проходят акции протеста против расизма и полицейского произвола. Инцидент, связанный с убийством афроамериканца Джорджа Флойда и вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в конце мая. 46-летний Флойд во время задержания был повален полицейскими на землю. Один из них придавил шею Флойда к асфальту коленом и удерживал в таком положении, несмотря на просьбу Флойда отпустить его, так как он не может дышать. Позднее афроамериканец скончался в больнице.

Minval.az