Власти Франции не намерены убирать с постаментов памятники историческим личностям. Республика «не сотрет ни одно имя» из своей истории, заявил президент Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации в воскресенье, 14 июня. Тем самым глава государства отреагировал на проходящие во многих странах, в том числе во Франции, протесты против расизма.

Президент заверил, что не намерен идти на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией. «Мы — нация, где каждый, вне зависимости от происхождения и вероисповедания, может найти себе место», — подчеркнул Макрон. При этом глава государства упомянул неких «сепаратистов», которые могут воспользоваться борьбой с расизмом в своих целях, и предостерег от «переписывания истории Франции, разжигающего ненависть».

В последние недели во многих странах проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Во многих городах демонстранты сносят памятники.

Minval.az