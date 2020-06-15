Тунис одержал победу над коронавирусом COVID-19, заявил в понедельник в эфире местного телевидения премьер-министр страны Ильяс аль-Фахфах.

По его словам, тунисцы приложили все усилия для устранения угрозы населению страны.

«Мы вышли из этого кризиса с наименьшим ущербом», — сказал глава правительства.

Политик отметил, что хотя возможность повторного распространения COVID-19 в Тунисе минимальна, граждане должны сохранять бдительность.

Аль-Фахфах напомнил, что Тунис намерен открыть границы 27 июня.

Согласно данным Минздрава Туниса, число случаев заражения COVID-19 в стране составило 1096 человек, скончались 49 пациентов. Число вылечившихся составило 998 человек.

Minval.az