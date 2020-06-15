Европа постепенно снимает ограничения, введённые ранее в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает 15 июня ТАСС, Германия, смягчавшая режим пограничного контроля с середины мая, с понедельника отменила последние ограничения на государственных границах (введены они были 17 марта). Теперь граждане могут пересекать их беспрепятственно, как до пандемии. Отменено предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы (члены ЕС и Шенгена). До 31 августа сохраняется предупреждение на поездки в более чем 160 государств за пределами Европы: у жителей Германии не получится провести отпуск в странах Африки, Азии, Америки.

При этом власти ФРГ предупреждают, что гражданам самим придется решать возможные проблемы, если вторая волна коронавируса застанет их в поездке. Всех, кого эвакуировали из-за границы после начала пандемии и закрытия границ, получат счета. В германском МИД уточнили, что граждане должны участвовать в финансировании таких акций на основании закона о консульских услугах. В ФРГ коронавирусом заразились более 186,2 тысячи человек, 172 тысячи выздоровели, умерли 8,7 тысячи пациентов.

Финляндия 15 июня открывает границы для любых поездок не только по северу Европы, за исключением Швеции, но и в государства Прибалтики. Открыть границу со Швецией пока не позволяет эпидемиологическая ситуация в этой стране. Ограничения на внешних границах, в том числе с Россией, Финляндия оставляет в силе до 14 июля. Норвегия разрешила поездки во все страны Северной Европы, но только в те регионы, где ситуация с коронавирусом не является сложной (в Швеции этим требованиям пока соответствует только один регион — остров Готланд в Балтийском море). В Финляндии число инфицированных коронавирусом сейчас составляет 7 104, в Норвегии — 8 628, отмечает ТАСС.

Жители Чехии с понедельника могут свободно перемещаться по государствам — членам Евросоюза без необходимости при возвращении в республику предоставлять властям справки об отрицательных результатах анализов на коронавирус и пребывании в двухнедельном домашнем карантине. В Чехии заболели 9 999 человек, выздоровели 7 219 человек, умерли 329.

Власти Австрии с понедельника отменяют обязательное ношение защитных масок при посещении магазина, ресторана, выставки, школы, а также продлевают работу точек общественного питания с 23:00 до 01:00. Это пятый этап отмены ограничительных мер против распространения коронавируса. Носить средства защиты требуется только в трёх случаях: в общественном транспорте, в больницах и аптеках, а также работникам сферы предоставления отдельных услуг, например парикмахерам и сотрудникам ресторанов. Правительство при соблюдении санитарных мер также разрешает работу летних лагерей — в группах должно быть не более 20 детей. Разрешается проведение тематических ярмарок. Участники демонстраций обязаны носить защитные маски при невозможности соблюдения дистанции от окружающих. По состоянию на 14 июня в Австрии из 17 109 заразившихся выздоровели 16 059 человек, 677 умерли.

Швейцария в рамках очередного этапа смягчения карантинных мер сегодня снимает действовавшие с середины марта ограничения на пересечение границы со странами ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Великобританией. По состоянию на 14 июня в Швейцарии было зарегистрировано в общей сложности 31 117 заразившихся коронавирусом, умерли 1677 человек.

Правительство Нидерландов с понедельника разрешило своим гражданам поездки с туристическими целями в 16 европейских стран. В частности, путешествия стали возможны в соседние Германию и Францию — одни из самых популярных туристических направлений среди нидерландцев. В отношении ряда других стран правительство намерено принять решение после 15 июня. Это, в частности, касается Греции и Испании. Коронавирус в королевстве был выявлен более чем у 48,7 тыс. человек, умерли более 6 тыс. человек.

Около 70% населения Испании ждет с понедельника последний этап ослабления ограничений. Смягчение мер идёт разными темпами в зависимости от ситуации в регионе или провинции. На последнюю фазу пока ещё не перешли ни автономное сообщество Мадрид, ни Барселона. На данном этапе смягчения ограничений вводятся дополнительные послабления для кафе, баров, отелей, можно собираться группами до 20 человек, разрешено возобновить деятельность казино, могут открыться дискотеки, однако без зон для танцев. Предприятиям всё ещё рекомендуется по мере возможности разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме. С начала распространения инфекции в королевстве выявлено около 244 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли.

В Грузии, по данным ТАСС, с 15 июня в рамках очередного этапа ослабления ограничительных мер возобновляется железнодорожное сообщение и внутренний туризм. В республике выявлены 864 случая заражения коронавирусом, 703 человека выздоровели, 14 пациентов умерли.

В Молдове прекращают действовать запреты на международное авиасообщение и работу гостинично-ресторанного бизнеса. В первую очередь начнутся полеты по маршруту Кишинев — Минск, однако граждане Белоруссии пока не смогут летать в Молдову, так как республика открывает свои границы для иностранцев с 30 июня. Заведения общественного питания должны организовать работу таким образом, чтобы дистанция между посетителями была не менее 1,5 метра. В республике было подтверждено 11 740 случаев заражения и 406 летальных исходов.

Minval.az