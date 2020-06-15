За день были задержаны 252 сторонника лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, пришедших поддержать его к зданию Службы национальной безопасности в Ереване, сообщает пресс-служба полиции.

«По состоянию на 22:00 административному задержанию были подвергнуты 252 человека, которые не подчинились требованиям о соблюдении социальной дистанции с целью предотвращения распространения коронавируса и прекращении митинга», — говорится в сообщении полиции. После составления протоколов задержанные были отпущены.

В отношении некоторых граждан возбуждено уголовное дело по факту ч. 1 ст. 225.1 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием). Максимальная санкция по указанной статье предусматривает двухмесячный арест.

Среди задержанных был также депутат от фракции ППА Джанибек Айрапетян и член Совета старейшин Еревана Давид Хажакян.

Граждане собрались сегодня у здания СНБ, в котором более 8 часов находился и допрашивался глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал неприемлемым то, каким способом руководителя парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наиру Зограбян и других женщин-депутатов вынудили покинуть улицу.

СНБ ранее сообщила, что в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса, государственный бюджет не получил порядка 60 миллионов долларов. Еще одно уголовное дело возбуждено по предполагаемым случаям раздачи взятки со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года.

Сам лидер партии и его сторонники считают действия правоохранителей политическим преследованием со стороны власти. Утром 14 июня в доме Царукяна прошли обыски. Затем он отправился в СНБ на допрос.

До этого Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, так как, по его мнению, действующее правительство не выполняет своих обещаний.

Minval.az