Премьер-министр Британии Борис Джонсонзаступился за главу британского правительства Уинстона Черчилля, занимавшего этот пост в 1940—1945 и 1951—1955 годах. Памятник политику подвергся атаке вандалов, уличивших его в расизме. Об этом Джонсон написал в колонке для The Telegraph.

Британский премьер призвал не заниматься переписыванием истории. «Современная Британия — продукт большой совокупности идей и убеждений, не все из которых кажутся хорошими в нынешних реалиях. Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру. Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам», — объяснил Джонсон. Он напомнил, что Черчилль изменил свой взгляд на независимость Индии, также он построил в 1940-е Центральную мечеть Лондона, несмотря на свои слова об исламе в конце XIX века.

Политик обратил внимание на несправедливость обвинений в адрес Черчилля, который «один стоял против расистской тирании, способной захлестнуть страну и остальную часть Европы, если бы не сопротивление с его стороны». «Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто говорит, что будет с каждым вдохом сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер», — заявил он.

Глава правительства объявил о создании межправительственной комиссии, которая будет рассматривать все аспекты неравенства — в сфере занятости, образования, в медицинской сфере и во всех других. «Давайте бороться с расизмом, но оставим наше наследие по большей части в покое. Если мы хотим изменить ситуацию, в стране существуют демократические средства — благодаря, кстати говоря, Уинстону Черчиллю», — заключил Джонсон.

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