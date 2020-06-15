Турция в воскресенье, 14 июня, начала операцию «Pençe-Kartal» (Коготь орла) против террористической Курдской рабочей партии (КРП). Авиация Турции нанесла удары по объектам КРП в районе горного хребта Кандиль на северо-западе Ирака, а также города Синджар и еще нескольких населенных пунктов, сообщило турецкое министерство национальной обороны.

В результате бомбардировок разрушены горные убежища бойцов КРП, отмечает Anadolu.

Анкара заявила, что эта операция нацелена на защиту границ и народа Турции и проходит в соответствии с ее правом на самооборону. США и Евросоюз признали Курдскую рабочую партию террористической организацией.

Minval.az