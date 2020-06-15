Власти Пекина сняли с занимаемых должностей заместителя главы пекинского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных после вспышки коронавируса на рынке «Синьфади». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Бэйцзин жибао».

Отмечается, что такое решение было принято днем ранее в ходе заседания городского комитета Пекина. Чиновники, которые лишились работы, обвиняются в безответственном отношении к мерам безопасности, которые касаются предотвращения рисков возникновения эпидемии.

Ранее глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Он подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры.

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