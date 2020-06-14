Борьба с коронавирусом во Франции еще не завершена, но первая победа над ним уже одержана. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

По словам главы французского государства, начинается новый этап отмены ограничений встране. 15 июня Франция перейдет в «зеленую» зону по коронавирусным рискам. Кроме того, граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС, а с 1 июля — путешествовать в другие государства, где эпидемиологическая ситуация стабильна.

Вместе с тем Макрон призвал граждан Франции научиться жить с вирусом и соблюдать все меры предосторожности, в особенности социальную дистанцию.

Minval.az