Телеканал CNN назвал приблизительную стоимость защиты Вашингтона и охраны правопорядка на его улицах во время массовых протестов и вызванных ими беспорядков. На нужды Национальной гвардии из бюджета понадобится выделить 21,1 миллиона долларов. Выдержки из эфира телеканала приводит ТАСС.

Расходы включают в себя мобилизацию бойцов из 11 штатов и округа Колумбии, в который входит столица США. Гвардейцы из остальных штатов уже вернулись к местам своей постоянной дислокации после соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа.

В начале июня мэр Вашингтона Мюриэл Баузер отказалась от ввода Нацгвардии в город, несмотря на советы Трампа. По ее словам, использовать бойцов уместно на контрольно-пропускных пунктах по периметру столицы, но не внутри нее.

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