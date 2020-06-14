Ислам- ключ к выходу из экономического кризиса.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на 12-ой Международной исламской конференции по экономике и финансам в Стамбуле, передает «Анадолу».

Глава государства указал на то, что чрезмерное финансирование способствовало появлению экономической модели, которая действует только с учетом доходов и не учитывает социальные и гуманитарные факторы.

Для финансирования долгосрочных крупных инвестиций в инфраструктуру необходимо расширить использование таких продуктов, как сукук (исламский эквивалент облигаций), сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что власти Турции стремятся превратить Стамбул в центр исламских финансов и экономики.

Турецкий лидер подчеркнул, что в Анкаре не принимают во внимание оценки рейтинговых агентств, которые потеряли свою объективность и авторитет.

Эрдоган также прокомментировал ситуацию вокруг пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Хотя эпидемия в первую очередь связана со здоровьем, ее последствия затрагивают практически все аспекты нашей жизни, отметил президент.

Ситуация вокруг COVID-19 открыла глаза на горькую правду о том, что только материальных благ недостаточно для обеспечения социальной справедливости и равенства, добавил глава государства.

Пандемия показала, что экономически процветающие страны не могут предоставить минимальное медицинское обслуживание гражданам, в том числе обеспечить их масками, отметил глава государства.

Однако, власти Турции, в период пандемии не только обеспечила потребности собственных граждан в медуслугах, но и оказала медицинскую помощь 125 другим странам, подчеркнул турецкий лидер.

Кроме того, экономический рост Турции в первом квартале 2020 года составил 4,5%, напомнил глава государства.

«А это означает, что Турция опередила многие страны по развитию не только в сфере здравоохранения, но и экономике. Турция — в числе стран, переживших период пандемии с наименьшими потерями»,- подчеркнул Эрдоган.

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