В Иране в субботу состоялась церемония открытия первого капсульного отеля, который предложат туристам для отдыха, сообщает Mehr.

Отмечается, что вскоре капсульные отели появятся в иранских провинциях.

В ближайших планах появление 200 капсул в городах Тегеран, Машхад, Исфахан, Шираз и Тебриз.

Капсульные отели были разработаны в Японии и созданы для недорогого и удобного отдыха тех гостей, которые не хотят или не могут позволить себе крупные или более дорогие номера в гостиницах. Они представляют собой расположенные друг над другом небольшие спальные ячейки.

Minval.az