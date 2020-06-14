Боевики из группировки «Исламское государство в Западной Африке» атаковали деревню на северо-востоке Нигерии, убив 38 человек. Об этом сообщило в воскресенье агентство France Presse со ссылкой на местные власти.

«Среди убитых шесть милиционеров, которые сражались с террористами до конца», — заявил командующий местным ополчением Бабакура Коло.

Боевики ворвались в деревню Гони-Усманти 13 июня. Местные жители утверждают, что потери среди гражданского населения могут вырасти, так как террористы открыли стрельбу на рынке, а затем сожгли дотла грузовик, в котором находились люди и товары. Без специальной экспертизы сейчас невозможно определить, сколько именно человек погибли в крытом кузове этой машины.

Местные жители также утверждают, что несколько часов спустя после нападения на Гони-Усманти боевики атаковали расположенный в 60 км город Монгуно, убив 15 человек. «В Монгуно погибли в том числе девять военнослужащих и один милиционер, — заявил член районного ополчения Букар Ари. — Остальные убитые — местные жители». В свою очередь, член совета общественной безопасности Монгуно Мохаммед Ибрагим заявил, что «террористам удалось войти в город, однако ВВС Нигерии ударами с воздуха выбили их оттуда».

Командование Вооруженными силами Нигерии заявило в воскресенье, что нападение на Монгуно было отражено, ликвидированы 20 боевиков. О потерях среди личного состава информации пока не поступило

Minval.az