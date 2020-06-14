Главный инфекционист США Энтони Фаучи представил прогноз, согласно которому после коронавируса страна может вернуться к обычной жизни через год. Об этом Фаучи сказал в интервью газете The Daily Telegraph.

«Он (вирус) может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того», — сказал Фаучи.

Инфекционист добавил, что распространение коронавируса замедлилось в основных эпицентрах: Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и Новом Орлеане.

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов, скончались 115 тысяч человек.

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