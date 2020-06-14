Азербайджанка Саада Сулейман, уроженка Баку, которая работает руководителем аппарата Министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), получила высокую награду.

Как сообщает 1news.az, за самоотверженность в лечении инфицированных коронавирусом пациентов наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бин Зайед ан-Нахьян наградил ее благодарственным письмом и почетной премией.

В письме подчеркивается, что заслуги врача в спасении жизни людей останутся в истории и никогда не будут забыты.

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