Запрет на пользование пляжами, ограничения на передвижения и многократное сокращение деловой активности в связи с пандемией нового коронавируса имело позитивный эффект на популяцию черепах на западном побережье Африки сообщила южноафриканская радиокомпания SABC.

В Морском заповеднике мангровых лесов, находящемся на западе Демократической Республики Конго (ДРК), вылупились 83 тыс. детенышей редких оливковых черепах. Это лучший показатель в текущем году для всего атлантического побережья Африки, отмечаются специалисты.

Появление столь крупного потомства стало возможным, в первую очередь, из-за того, что на морских песчаных пляжах ДР Конго с марта не было ни одного отдыхающего, который мог бы даже ненароком повредить черепашьи кладки.

Морской заповедник мангровых лесов находится в той части территории ДР Конго, которая выходит к Атлантическому океану. Стране принадлежит лишь 38 км морского побережья и еще 6 км устья реки Конго. Именно в этот район Африки ежегодно приплывают оливковые черепахи, чтобы отложить на берегу яйца. В 1992 году часть побережья — 2 км — отдано под заповедник, который сейчас способствует сохранению этого вида черепах.

Одна самка откладывает в среднем 120 яиц, инкубационный период продолжается от 45 до 50 дней, хотя при плохих погодных условиях он может достигать 70 дней. Из яиц, отложенных в песке при средней температуре от 31 до 32 градусов Цельсия, вылупляются только самки. При температуре в 28 градусов — самцы. Если инкубационная температура варьируется от 29 до 30 градусов, то вылупляются и те, и другие.

Популяция оливковых черепах сокращается во всем мире из-за исчезновения морских пляжей, где самки откладывают яйца. Во многих странах коммерческая добыча этого вида черепах запрещена, а пляжи, где они размножаются, находятся под охраной.

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