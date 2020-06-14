Личные данные около 3500 граждан Армении, инфицированных коронавирусом, попали в руки азербайджанских хакеров. Об этом сообщает Радио Азатутюн. До сих пор, однако, неясно каким образом и откуда они могли попасть к ним, и являются ли они полностью достоверными данными.

«Они говорят, что сломали электронную почту Министерства здравоохранения, и утечка произошла оттуда. Я думаю, что это действительно так», — отметил эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

По словам Мартиросяна, об утечке он был проинформирован именно азербайджанцами: группа, которая обнародовала данные, отправила их Мартиросяну, похваляясь успехом.

Министерство здравоохранения Армении еще не прокомментировало информацию об утечке. В Министерстве лишь отметили, что они не осуществляют сбор данных в таком формате. В правительстве заявляют, что правоохранительные органы уже проверяют достоверность информации об утечке данных, выясняя возможный источник распространения.

«Видно, что это в основном список пациентов с подтвержденным коронавирусом и их контакты в Армавирской области. Есть повторяющиеся данные, есть небольшое количество людей, около 11-12 человек из-за рубежа», — отметил медиа-эксперт Артур Папян.

Данные о зараженных коронавирусом и их возможных контактах появляются в запущенной в апреле системе, которая фиксирует движение граждан и круг их телефонных звонков. Медиа-эксперт Артур Папян, однако, считает, что данные в руках азербайджанских хакеров не из этой системы, поскольку больше похоже, что список составлен по памяти. «Мне кажется, что с каждым инфицированным в списке упоминается в среднем 4-5 лиц, контактировавших с ним, или же они столько сумели запомнить. Мне кажется, что если бы была электронная система слежения, то показатель контактников с каждым инфицированным должен был быть больше», — отметил эксперт.

Накануне в Национальном собрании представитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» поднял вопрос защиты персональных данных граждан. Премьер-министр Никол Пашинян, однако, заверил, что данные собраны в отдельной базе, которая не подключена к Интернету, и что обеспечены все правила безопасности. «Это локальная база, которая не подключена к Интернету. Все правила безопасности соблюдаются», — заверил глава правительства.

Позже Служба национальной безопасности выпустила заявление, в котором, в частности, говорится: «По сообщениям в СМИ, азербайджанские хакеры обнародовали данные о 3500 гражданах Армении, зараженных коронавирусом, и имевших с ними контакты. Служба национальной безопасности предпринимает соответствующие меры для выяснения обстоятельств утечки персональных данных, а также для выяснения и установления совершивших это лиц».

Minval.az