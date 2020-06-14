Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что те, кто делает прогнозы о возможном повторении крымского сценария в Казахстане, «рассчитывают на дестабилизацию ситуации в республике». Он уверен, что развитие событий в Казахстане по крымскому или донбасскому сценарию исключены.

Об этом Токаев сказал в интервью «Комсомольской правде».

«Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее, они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами», – отметил президент Казахстана.

Он подчеркнул, что для граждан Казахстана Россия «была и остается самым близким государством», но при этом отверг планы по присоединению его страны к союзному государству.

«Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление – дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций», – сказал Токаев.

Minval.az