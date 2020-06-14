Испания откроет свои границы со странами Шенгена с 22 июня, за исключением Португалии, с которой границы откроются 1 июля.

Об этом, по данным агентства Efe, сообщил председатель правительства Педро Санчес на переговорах в режиме онлайн с главами правительств автономных сообществ.

По данным газеты Pais, открытие границы произойдет 21 июня.

Ожидается, что официально сроки открытия границ премьер объявит позже на пресс-конференции в воскресенье.

По данным Efe, Санчес сообщил, что 1 июля состоится официальная церемония открытия испанско-португальской границы, на которой будут присутствовать король Фелипе VI, премьер Португалии Антониу Кошта и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Minval.az