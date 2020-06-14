В Грузии за последние сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.

Обновленные данные приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC).

С 26 февраля по 14 июня в Грузии лабораторно подтверждено 864 случая инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 человек.

Общее число выздоровевших составляет 703 – за сутки один пациент с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровел и был выписан на дом.

В настоящее время в ковид-центрах Грузии лечение продолжают 147 человек.

В карантине остаются 2 795 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 252.

По информации NCDC, по состоянию на 13 июня в стране проведено более 75,9 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус.

Minval.az