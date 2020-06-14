Лидера «Процветающей Армении» и бизнесмена Гагика Царукяна после обысков в его доме вызвали на допрос в Службу нацбезопасности. Об этом Царукян сказал журналистам и собравшимся гражданам в воскресенье после обысков в своем доме. При этом он поклялся, что пойдет до конца.

Предприниматель заявил, что готов на все, и его не сломить. По его словам, еще в 2015 году тогдашние власти предлагали ему сделку, он отказался, предлагают и сейчас. Но он все равно не согласится. Что это за сделка, Царукян не пояснил.

«Все, что я обещал народу, должен выполнять. Правительство за эти два года все провалило, люди не на своих местах, они неопытны. Каждый день наносит государству и населению новый урон», — заявил он.

Лидер партии считает обыски результатом политического давления, его и его соратников вынуждают замолчать.

«Но я не буду молчать, и буду я сыном аморальной женщины, если замолчу. Сегодня 300-400 тысяч человек сидят без работы. Вместо того чтобы решать их проблемы, они придумывают новые налоги. Через три месяца будет голод», — сказал он.

В конце он сообщил, что едет на допрос.

Некоторые сторонники начали скандировать, что идут за ним.

СНБ ранее сообщила, что в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса, государственный бюджет не получил порядка 60 миллионов долларов.

Ранним утром 14 июня сотрудники правоохранительных органов осуществляют следственные действия в принадлежащем Гагику Царукяну особняке в Ариндже. Несмотря на режим ЧП, перед особняком собрались сотни людей, а также все депутаты возглавляемой Царукяном фракции «Процветающая Армения».

Minval.az