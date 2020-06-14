Иран предоставил новую информацию о человеке, который был арестован «за шпионаж в пользу израильского «Моссада» и Центрального разведывательного управления США».

Представитель судебной власти Голамхоссейн Эсмаили сообщил, что Махмуд Мусави Маджд проживал в Сирии в последние годы вместе со своей семьей в неопределенным статусе.

По его словам, Маджд был в контакте с иранскими военными советниками во время сбора информации о министре обороны Ирана, КСИР и движении военных чиновников, включая начальника Сил Кудса генерала Кассема Солеймани, который был убит в результате авиаудара США в Багдаде в январе.

В сообщении говорится, что Маджд был арестован до убийства Сулеймани и не был связан с его убийством. Он будет «казнен» после того, как Верховный совет оставил в силе свое решение. Эсмаили добавил, что Маджду были выплачены крупные суммы денег из «Моссада» и ЦРУ.

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